Старт сезона НХЛ перенесен

Начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенесено на 1 января 2021 года.

Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова приводятся в Twitter. Стоит отметить, что изначально сезон должен был стартовать 1 декабря.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за коронавируса. Плей-офф НХЛ стартовал в начале августа. Игры состоялись в Эдмонтоне и Торонто без зрителей.

Кубок Стэнли — 2020 выиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», одолев в финальной серии «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что форвард «Далласа» Радулов и модель Бокий стали родителями.