Роднина разъяснила выражение «Муму фигурного катания»
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Ирина Роднина объяснила фразу «Муму фигурного катания».
В комментариях в Instagram одна из подписчиц попросила объяснить, почему она оскорбила Алину Загитову, которая ведет шоу «Ледниковый период».
«Что вы имели в виду, когда обозвали Алину Загитову «Муму от фигурного катания»? Вы считаете, что можно оскорблять девочку, которая не может вам ответить», — спросили Роднину.
«Ледниковый период» идет более десяти лет. Для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельного фигурного катания — то есть Муму», — ответила Роднина.
Также она отметила, что не оскорбляла Загитову.
Ранее Загитова рассказала о подготовке к роли ведущей «Ледникового периода».