«Динамо» хотело летом приобрести Кокорина

Московское «Динамо» хотело летом купить форварда Александра Кокорина.

«Я хотел, чтобы мы взяли Александра. Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег. Но он решил перейти в «Спартак», — сказал спортивный директор бело-голубых Желько Бувач на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает шестое место, набрав 17 очков.



Ранее сообщалось о том, что в «Сочи» готовы вернуть Кокорина из «Спартака».