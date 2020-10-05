Кутепов недоволен игровым временем в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил о том, что недоволен игровым временем в московском «Спартаке», передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав команды. Работаю, показываю то, что умею и должен. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная», — сказал Кутепов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско идут на втором месте, набрав 21 очко.



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