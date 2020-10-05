Авербух назвал Загитову украшением «Ледникового периода»
Игорь Игнатов
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Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей проекта.
Старт 18-летней спортсменки на телевидении восприняли неоднозначно. В сети ее и руководство шоу подвергли серьезной критике.
«Я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина — большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей — это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова — украшение проекта», — цитирует Авербуха Sport24.
Ранее Ягудин заступился за Загитову после критики в социальных сетях.