Авербух назвал Загитову украшением «Ледникового периода»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей проекта.

Старт 18-летней спортсменки на телевидении восприняли неоднозначно. В сети ее и руководство шоу подвергли серьезной критике.

«Я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина — большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей — это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова — украшение проекта», — цитирует Авербуха Sport24.

Ранее Ягудин заступился за Загитову после критики в социальных сетях.