В «Сочи» готовы вернуть Кокорина из «Спартака»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, почему нападающий Александр Кокорин отказался от контракта с клубом и перешел в московский «Спартак».

29-летний форвард выступал за команду с берегов Черного моря на правах аренды во второй половине сезона-2019/20. В десяти матчах он отметился семью голами и одной результативной передачей. По словам Ротенберга, «Сочи» не против вновь взять в аренду футболиста.

«Конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в «Спартак» позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей. И я не знаю, захочет ли он опять в «Сочи». Саша ведь объяснял мне, что пошел в «Спартак» на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда, – приводит слова Ротенберга «СЭ».

Ранее сообщалось, что Кокорин мог сыграть в матче против «Зенита».