«Манчестер Юнайтед» назвали жалким и бесхребетным

Виктория Алексеева

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жестко раскритиковал команду после матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Би-би-си».

«Красные дьяволы» со счетом 1:6 проиграли лондонскому «Тоттенхэму», которым руководит бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Поверить не могу в то, до чего мы дошли. Игрокам «МЮ» нет оправдания, они были совершенно жалкими. Во втором тайме они были бесхребетными», — заявил Невилл.

Примечательно, что экс-защитник отметил, что «Манчестер Сити» и «Ливерупль» получили сильное психологическое преимущество, однако через несколько часов подопечные Юргена Клоппа также были разгромлены — 2:7 в матче с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что Сульшер эмоционально отреагировал на разгром от «Тоттенхэма».