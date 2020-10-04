«Барселона» впервые потеряла очки при новом тренере Кумане

Анастасия Мартыненко

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче пятого тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте, отличился игрок «Севильи» Люк де Йонг. Однако уже через две минуты «Барселона» сравняла благодаря точному удару Филиппе Коутиньо.

«Барселона» набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, команда впервые потеряла очки при новом наставнике Роналде Кумане. В активе «Севильи» столько же баллов, команда идет на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» Куман назвал Месси лучшим игроком мира.

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Барселона» — «Севилья» — 1:1

Голы: 0:1 — де Йонг, 8; 1:1 — Коутиньо, 10.