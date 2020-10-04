«Барселона» впервые потеряла очки при новом тренере Кумане
Анастасия Мартыненко
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«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче пятого тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте, отличился игрок «Севильи» Люк де Йонг. Однако уже через две минуты «Барселона» сравняла благодаря точному удару Филиппе Коутиньо.
«Барселона» набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, команда впервые потеряла очки при новом наставнике Роналде Кумане. В активе «Севильи» столько же баллов, команда идет на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» Куман назвал Месси лучшим игроком мира.
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Барселона» — «Севилья» — 1:1
Голы: 0:1 — де Йонг, 8; 1:1 — Коутиньо, 10.