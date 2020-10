Финал чемпионата мира по картингу закончился дракой

На итальянском картодроме в Лонато прошел финал чемпионата мира по картингу.

Гонщик Лука Корбери, семья которого владеет этим картодромом, попал в аварию в ходе гонки.

Спортсмен дождался, пока его соперники проедут круг, а затем бросил бампер своего карта в соперника.



Стоит отметить, что данный инцидент не привел к серьезным травмам.



Ранее сообщалось о том, что в «Ред Булле» ожидают трудностей после ухода «Хонды» из «Формулы-1».

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH