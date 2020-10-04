Тедеско назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал самого принципиального соперника для московского клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Среди всех противников немецкий специалист выделил еще один столичный клуб — ЦСКА. В четвертьфинале Кубка России, который состоялся в начале марта, подопечные Тедеско обыграли армейцев со счетом 3:2, а вот в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпели поражение со счетом 1:3.

«ЦСКА. Я помню нашу победу в Кубке России весной, и тогда эмоции были за гранью», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак назвал главные ошибки «Зенита» в матче со «Спартаком».