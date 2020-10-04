Матч «Ювентус» — «Наполи» под угрозой срыва из-за COVID-19

Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» оказался под угрозой срыва.

Как информирует портал Goal, неаполитанцам не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Незадолго до этого игроки «Наполи» Петр Зелиньски и Элиф Элмас сдали положительные тесты на COVID-19. В то же время руководство Серии A отказалось переносить матч, а в «Ювентусе» отметили, что выйдут на поле вне зависимости от того, сможет ли «Наполи» прибыть на матч.

Встреча назначена на 4 октября.

Ранее «Ювентус» ушел на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19.