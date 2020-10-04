Боярский: «Спартак» скоро сдохнет

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в жесткой манере отреагировал на результат матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Борьба за чемпионство? У «Зенита» никаких соперников не намечается... «Спартак» сдохнет скоро. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за золото они не смогут. «Спартак» намного слабее «Зенита», — цитирует Боярского «Чемпионат».

Напомним, что обе команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе по 21 баллу.

Ранее Дзюбу раскритиковали за действия в матче со «Спартаком».