Игрок «Спартака» Айртон остался разочарован итогом матча с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Айртон критично высказался о результате матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Александра Ерохина на 65-й минуте «Спартак» ответил забитым мячом Эсекьеля Понсе за четыре минуты до конца основного времени. Команды имеют равное количество очков (21) и идут в лидерах чемпионата России.

«Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что Крал назвал главное преимущество «Спартака» над «Зенитом» в борьбе за титул.