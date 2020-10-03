Губерниев раскритиковал камчатского министра за экологическую катастрофу

Комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумаркова.

Напомним, чиновник опроверг загрязнение Тихого океана вблизи Камчатки.

«Министр Кумарков, иди, окунись в океан, умник! Господи, когда же эти козлы прекратят травить Россию. Моя любимая Камчатка. Будьте вы прокляты, загрязнители!» — написал журналист в своем Telegram-канале.



Отметим, что на Камчатке разразилась экологическая катастрофа — пляж вблизи Петропавловска-Камчатского усыпан мертвыми морскими животными, а серферы жалуются на временное ухудшение зрения и тошноту после купания в Тихом океане.