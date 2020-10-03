У Ягудина и Тотьмяниной украли собаку

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и победительница Игр-2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина стали жертвами грабителей. У супругов был украден их пес породы бигль по кличке Асти. Как заявила Тотьмянина, неизвестный украл собаку недалеко от деревни Крекшино и увез питомца на своей иномарке.

«Украли собаку! Кличка Асти! 3,5 года. Есть свидетели, увезли на машине KIA. Деревня Крекшино», — написала Тотьмянина в своем Instagram, но затем удалила публикацию, после того, как собаку вернули.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина официально сыграли свадьбу в феврале 2016 года. До этого, в ноябре 2009 года, у пары родилась дочь Елизавета, а в октябре 2015 года появилась вторая дочь, которую назвали Мишель.