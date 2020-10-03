Защитник «Локомотива» считает ужасной группу Лиги чемпионов

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев критично высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает пресс-служба столичной команды.

В одной группе с российским клубом оказались также мадридский «Атлетико», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и мюнхенская «Бавария», которая в 2020 году выиграла национальной чемпионат, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок страны.

«Группа ужасная, честно. Я недоволен. Когда увидел «Баварию», подумал: «Только не она». Лучше бы «Барселона» или «Реал». С «Атлетико» надо просто удачнее выступить, чем в прошлый раз», — заявил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» узнал даты матчей против «Баварии» и «Атлетико».