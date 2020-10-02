Газзаев оценил шансы ЦСКА на выход из группы Лиги Европы

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы должны выйти из группы Лиги Европы с первого места, передает РИА Новости.

Напомним, на групповом этапе столичный клуб сыграет с загребским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«ЦСКА является явным фаворитом квартета. Не умаляю достоинств «Динамо» и «Фейенорда», считаю,что красно-синие должны занимать первое место», — сказал Газзаев.

Специалист отметил, что недооценка соперника и переоценка своих возможностей способствуют вылету команд из еврокубков.



Ранее Виктор Гончаренко назвал задачу ЦСКА в Лиге Европы.