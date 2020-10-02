Газзаев оценил шансы ЦСКА на выход из группы Лиги Европы
Андрей Черников
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Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы должны выйти из группы Лиги Европы с первого места, передает РИА Новости.
Напомним, на групповом этапе столичный клуб сыграет с загребским «Динамо», нидерландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».
«ЦСКА является явным фаворитом квартета. Не умаляю достоинств «Динамо» и «Фейенорда», считаю,что красно-синие должны занимать первое место», — сказал Газзаев.
Специалист отметил, что недооценка соперника и переоценка своих возможностей способствуют вылету команд из еврокубков.
Ранее Виктор Гончаренко назвал задачу ЦСКА в Лиге Европы.