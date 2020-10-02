Российский теннисист Хачанов высказался о конфликте в Нагорном Карабахе
Российский теннисист Карен Хачанов выложил у себя в Instagram пост, в котором порассуждал о вооруженном конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Известный спортсмен уверен, что Армения не начинала военные действия первой.
«Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то, что я родился в России, я всегда говорил, что у меня армянские корни.
Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны — армяне за мир!», — заметил Хачанов.
Ранее теннисист подаст в суд на «Ролан Гаррос» за дисквалификацию из-за COVID-19.
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Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то,что я родился в России,я всегда говорю,что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то,что происходит в стране,которую я очень люблю. Армяне не начинали и НЕ ХОТЯТ этой ВОЙНЫ! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. АРМЯНЕ ЗА МИР! �������� #НетВойне #МыЗаМир // Despite the fact that I was born in Russia, I always say that I have Armenian roots. It hurts to the depths of my soul to look at what is happening in the country, which I love very much. The Armenians did not start and DO NOT WANT this WAR! Innocent people and even children are dying! Stop the war. Armenians are against the war. ARMENIA WANTS PEACE! �������� #NoWar #stopaliev