Российский теннисист Хачанов высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

Российский теннисист Карен Хачанов выложил у себя в Instagram пост, в котором порассуждал о вооруженном конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Известный спортсмен уверен, что Армения не начинала военные действия первой.

«Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то, что я родился в России, я всегда говорил, что у меня армянские корни.

Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны — армяне за мир!», — заметил Хачанов.

Ранее теннисист подаст в суд на «Ролан Гаррос» за дисквалификацию из-за COVID-19.