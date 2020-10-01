Хабиб ответил пожелавшему увидеть его в крови Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление американца Джастина Гэтжи, пожелавшего увидеть российского спортсмена в крови, сообщает «Лента.ру».

Действующий обладатель титула сказал, что старается не реагировать на подобные слова. Также он отметил, что готов сам пустить кровь претенденту на звание чемпиона.

Нурмагомедов добавил, что на тренировках работает над тем, чтобы нанести американцу наибольший урон.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Гэтжи назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий.