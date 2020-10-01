Уткин скептически оценил перспективы российских клубов в Лиге чемпионов

Известный блогер Василий Уткин подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.

Московский «Локомотив» встретится с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург», петербургский «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и «Брюгге», а «Краснодар» поспорит за выход в плей-офф с «Севильей», лондонским «Челси» и «Ренном».

Уткин считает, что «железнодорожники» имеют все шансы проиграть все шесть матчей этапа.

«Если «Бавария» не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака «1:18», — написал Уткин в Telegram-канале.

Блогер считает, что у «Зенита» есть «процентов 25 шансов быть третьими». Говоря о «Краснодаре», бывший комментатор заявил, что у клуба вряд ли есть задачи в групповом турнире.

«Место в группе — четвертое, думаю, одну победу «Краснодар» сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут», — заключил Уткин.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.