Обама виртуально посетил матч плей-офф НБА

Бывший президент США Барак Обама посетил первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» в качестве виртуального зрителя.

Напомним, матчи НБА проходят без болельщиков из-за пандемии COVID-19. Лига использует видеотехнологии, имитируя фанатов на трибунах.

«Мы видели вас, мистер президент. Спасибо», — написал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс в Twitter.

Стоит отметить, что «Лейкерс» победил в первом матче со счетом 116:98.



We see you Mr President. Thank you!!! @Morethanavote #Blacklivesmatter https://t.co/4qqpVDgcto