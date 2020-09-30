Неймар и Гонсалес избежали наказаний за расистские оскорбления

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес избежали наказаний по итогам третьего тура чемпионата Франции, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лига (LFP).

В концовке встречи, завершившейся победой «Олимпика» со счетом 1:0, между футболистами произошла потасовка. Неймар, ударивший Гонсалеса кулаком по голове сзади, после инцидента утверждал, что соперник оскорбил его на расовой почве. Позднее сообщалось, что бразилец назвал японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи «сраным китайцем».

По итогам расследования LFP не стала наказывать игроков из-за отсутствия веских доказательств.

Ранее экс-защитник сборной Франции обвинил федерацию в сокрытии расизма.