Макгрегор объявил дату поединка с Порье

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор объявил дату поединка против Дастина Порье.

На странице в Twitter ирландский спортсмен опубликовал постер предстоящего боя. Примечательно, что на нем нет ни одного упоминания UFC.

«Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин. 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен», — написал Макгрегор.

Первый бой между ирландцем и Порье прошел 27 сентября 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо, единственный боксер в истории, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, согласился на поединок с Макгрегором.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF