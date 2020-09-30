Ягудин назвал балаганом конфликт Тутберидзе и Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте тренера Этери Тутберидзе и победителя Игр-2006 Евгения Плющенко.

Ранее тренерский штаб Тутберидзе опубликовал в сториз Instagram скриншоты переписки, в которой продюсер Яна Рудковская приглашала олимпийскую чемпионку Алину Загитову в академию Плющенко.

«Это балаган. Мне уже хочется, чтобы скорее шли соревнования. Я всегда думал, что тренерская деятельность — это спорт, а не шоу-бизнес. Хочется, чтобы победы присуждали не за словесные противостояния», — цитирует Ягудина Sport24.

Бывший фигурист отметил, что его слова не являются нападками на одну или другую сторону. Ягудин добавил, что ему надоел «цирк», который происходит в фигурном катании.

Ранее олимпийский чемпион призвал вакцинировать русский народ от коронавируса.