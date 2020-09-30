Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу прилюдно заставили доказывать свой пол

Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала о непрофессиональном отношении к ней со стороны сотрудников аэропортов, из-за чего она испытала страх и обиду.

Первый инцидент произошел, когда спортсменка летела рейсом Санкт-Петербург — Краснодар с пересадкой в Москве. Сотрудники авиакомпании, которые осуществляли регистрацию пассажиров, усомнились в поле Тураевой, и она «как пятилетний ребенок пыталась доказать, что женщина». Повторно эпизод произошел с нет по прилете в Москву: тяжелоатлетке стали задавать вопросы непристойного характера, в частности, спрашивая о ее сексуальных предпочтениях.

«В этот раз меня встретили с агрессией. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим», – написала Тураева в Instagram.

Тураевой принесли извинения и пообещали разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что российский пауэрлифтер сломал колени при приседании с 400-килограммовой штангой.