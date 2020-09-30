Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу прилюдно заставили доказывать свой пол
Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала о непрофессиональном отношении к ней со стороны сотрудников аэропортов, из-за чего она испытала страх и обиду.
Первый инцидент произошел, когда спортсменка летела рейсом Санкт-Петербург — Краснодар с пересадкой в Москве. Сотрудники авиакомпании, которые осуществляли регистрацию пассажиров, усомнились в поле Тураевой, и она «как пятилетний ребенок пыталась доказать, что женщина». Повторно эпизод произошел с нет по прилете в Москву: тяжелоатлетке стали задавать вопросы непристойного характера, в частности, спрашивая о ее сексуальных предпочтениях.
«В этот раз меня встретили с агрессией. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим», – написала Тураева в Instagram.
Тураевой принесли извинения и пообещали разобраться в случившемся.
Ранее сообщалось, что российский пауэрлифтер сломал колени при приседании с 400-килограммовой штангой.
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Добрый вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошёл со мной вчера. Я имею твёрдый характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ⬆️