Чемпион Rizin воюет за Азербайджан в Нагорном Карабахе

Чемпион Rizin в легком весе Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах для участия в военных действиях. 30-летний Мусаев воюет на стороне азербайджанской армии в конфликте с Арменией.

Об этом написал журналист Бруно Массами в Twitter.

Мусаев родился в Баку и выступает на профессиональном бойцовском уровне с 2013 года. Его рекорд состоит из 16 побед и 3 поражений, при этом в последний раз он проигрывал шесть лет назад. В декабре прошлого года Мусаев защитил титул чемпиона Rizin.

Ранее сообщалось, что футболисты армянского клуба сдадут кровь для помощи пострадавшим в Карабахе.

Rizin LW Champion, Tofiq Musayev will be joining the Azerbaijan Army to help his country against Armenia.



Conflict in that region are been getting intense since last Sunday. https://t.co/SzJKlNcR4b pic.twitter.com/p3KFOvcguH