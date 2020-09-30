На форварда «Зенита» Сутормина претендуют три клуба РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть петербургский клуб в текущее трансферное, пишет Metaratings.

По информации источника, 26-летний форвард привлек внимание сразу нескольких команд чемпионата России. Так, в аренде игрока заинтересованы «Ростов», «Сочи» и тульский «Арсенал».

При этом уточняется, что сине-бело-голубые не хотели бы расставаться с футболистом, как как тренерский штаб намерен задействовать его для ротации состава.

Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с хавбеком «Удинезе» Родриго де Паулем.