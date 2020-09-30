Мостовой назвал лидерство «Спартака» заявкой на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах московской команды на победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «ВсеПроСпорт».

После девяти сыгранных туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско набрали 20 баллов и выдали лучший старт за последние семь лет. «Спартак» делит первую строчку турнирной таблицы с петербургским «Зенитом».

«Первое место «Спартака», разделенное с «Зенитом» после девяти туров, – заявка на борьбу за чемпионство. Еще до начала сезона я говорил, что красно-белые будут сражаться и не должны опуститься ниже третьего места с этим составом», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что Игнашевич поддержал натурализацию защитника «Спартака» Жиго.