Главный тренер «Динамо» подал в отставку
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что подал в отставку с занимаемого поста.
Об этом специалист написал у себя в Instagram.
«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку», — сказано в сообщении.
39-летний Новиков возглавлял бело-голубых с декабря прошлого года.
Ранее СМИ назвали вероятного нового тренера «Динамо».
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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.