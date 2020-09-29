Главный тренер «Динамо» подал в отставку

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что подал в отставку с занимаемого поста.

Об этом специалист написал у себя в Instagram.

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку», — сказано в сообщении.

39-летний Новиков возглавлял бело-голубых с декабря прошлого года.

Ранее СМИ назвали вероятного нового тренера «Динамо».