Хабиб отреагировал на предложение Запашного провести тренировку со львами
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата(UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение дрессировщика Аскольда Запашного провести тренировку со львами.
Напомним, Запашный пожелал спортсмену удачи в поединке против Джастина Гэтжи, а также предложил потренироваться с хищниками.
«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал Хабиб в сториз Instagram.
Ранее Хабиб попал в топ-10 рейтинга «самых продаваемых спортсменов».