«Химки» обыграли «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ
Василий Учаев
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«Химки» переиграли московское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Александр Ломовицкий.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Химки» одержали первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. С шестью очками команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче клуб на выезде сыграет с московским «Локомотивом».
«Динамо» (14) располагается на девятой строчке. В десятом туре бело-голубые примут «Краснодар».
Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков посетил матч между «Химками» и «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
«Химки» (Химки) — «Динамо» (Москва) — 1:0
Голы: 1:0 — Ломовицкий, 19.