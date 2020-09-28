«Химки» обыграли «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ

«Химки» переиграли московское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Александр Ломовицкий.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки» одержали первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. С шестью очками команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче клуб на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

«Динамо» (14) располагается на девятой строчке. В десятом туре бело-голубые примут «Краснодар».

Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков посетил матч между «Химками» и «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур

«Химки» (Химки) — «Динамо» (Москва) — 1:0

Голы: 1:0 — Ломовицкий, 19.