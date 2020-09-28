Влашич принял решение остаться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что принял решение остаться в команде.

«Мой контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года, и я могу сказать лишь самые приятные комплименты в адрес команды. Понятно, что никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но правда также в том, что все серьезные клубы уже укомплектовали свои составы», — цитирует Влашича Sportske Novosti.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в семи матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА категорически отказался продавать Влашича петербургскому «Зениту».