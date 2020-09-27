ЦСКА в меньшинстве проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

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ЦСКА проиграл «Локомотиву» в столичном дерби в рамках девятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». В составе победителей отличился Федор Смолов.

На 59-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник армейцев Кристиян Бистрович.

ЦСКА прервал четырехматчевую серию без поражений в чемпионате России.

Ранее ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Смолов, 45.
Удаления: Бистрович, 59 — нет.