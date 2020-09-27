ЦСКА в меньшинстве проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в столичном дерби в рамках девятого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». В составе победителей отличился Федор Смолов.
На 59-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник армейцев Кристиян Бистрович.
ЦСКА прервал четырехматчевую серию без поражений в чемпионате России.
Ранее ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Смолов, 45.
Удаления: Бистрович, 59 — нет.