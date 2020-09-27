Рублев выиграл турнир в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гамбурге.

В финальном поединке российский спортсмен одолел представителя Греции Стефана Циципаса.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Рублева.

Рублев выиграл свой пятый турнир в карьере и третий в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Гаспарян проиграла в первом круге «Ролан Гаррос».