Рублев выиграл турнир в Гамбурге
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гамбурге.
В финальном поединке российский спортсмен одолел представителя Греции Стефана Циципаса.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 20 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Рублева.
Рублев выиграл свой пятый турнир в карьере и третий в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Гаспарян проиграла в первом круге «Ролан Гаррос».