«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски и Кори Перри, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев.

После этой игры счет в серии стал 3:2 в пользу «молний».

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