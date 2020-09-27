«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Вадим Балканов
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В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Даллас Старз».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски и Кори Перри, оформивший на свой лицевой счет дубль.
У проигравшей команды отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев.
После этой игры счет в серии стал 3:2 в пользу «молний».
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