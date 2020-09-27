Гендиректор «Спартака» рассказал о возможном трансфере Хюсая

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном приобретении защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, в настоящее время нет никаких причин говорить о футболистах других команд.

«Я не буду рекламировать игроков других команд. Что вы от меня хотите?

Нужен ли при такой игре Зобнина правый защитник? Посмотрим», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Лориус Кариус продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.