Гендиректор «Спартака» рассказал о возможном трансфере Хюсая
Вадим Балканов
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном приобретении защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, в настоящее время нет никаких причин говорить о футболистах других команд.
«Я не буду рекламировать игроков других команд. Что вы от меня хотите?
Нужен ли при такой игре Зобнина правый защитник? Посмотрим», — сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Лориус Кариус продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.