Кононов покинул «Ригу» из-за болезни дочери

Российский специалист Олег Кононов был вынужден уехать из расположения футбольного клуба «Рига» из-за семейных обстоятельств, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, у специалиста тяжело болеет дочь. Ее выписали из больницы, однако ей предстоит пройти долгий курс реабилитации. Кононов, который полгода не видел семью, принял решение остаться в Москве.

Сообщается, что с футболистами специалист попрощался в социальной сети, в команде отнеслись с пониманием к его решению.

Ранее сообщалось, что Кононов будет уволен с поста наставника «Риги».