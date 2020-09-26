Тедеско поделился мнением об игре Кокорина
Анастасия Мартыненко
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями об игре нападающего Александра Кокорина, передает «Чемпионат.com».
Форвард начал встречу в стартовом составе, однако отличиться в игре не смог. Кокорин дебютировал за команду в матче седьмого тура чемпионата России, начало Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок пропустил из-за травмы.
«Что касается выхода Кокорина в старте, то он провел хороший матч, делал больший объем работы. Он скоростной, нам нужно было это – он отлично убежал и мог забивать», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Айртон поделился эмоциями от дубля за «Спартак».