Суарес будет играть в «Атлетико» под 9-ым номером

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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес выбрал себе игровой номер.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт «матрасников», 33-летний форвард решил выступать под 9-ым номером, принадлежавшим ранее испанцу Альваро Морате, который в нынешнее трансферное окно пополнил состав «Ювентуса».

Напомним, что Суарес в минувшую пятницу прошел медобследование и подписал двухлетний контракт с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что новичок туринского «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о нападающем клуба Криштиану Роналду.