Суарес будет играть в «Атлетико» под 9-ым номером
Вадим Балканов
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес выбрал себе игровой номер.
Как сообщает официальный Twitter-аккаунт «матрасников», 33-летний форвард решил выступать под 9-ым номером, принадлежавшим ранее испанцу Альваро Морате, который в нынешнее трансферное окно пополнил состав «Ювентуса».
Напомним, что Суарес в минувшую пятницу прошел медобследование и подписал двухлетний контракт с «Атлетико».
Ранее сообщалось, что новичок туринского «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о нападающем клуба Криштиану Роналду.
��⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
�� Y @LuisSuarez9 lucirá el dorsal... 9⃣❗❕❗
�� #AúpaAtleti pic.twitter.com/XC9hUUpDkj