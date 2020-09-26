«Наполи» требует у «Спартака» €10 млн за Хюсая

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай близок к тому, чтобы стать футболистом московского «Спартака». Об этом сообщает Tutto Napoli.

По информации источника, итальянский клуб требует у красно-белых за своего игрока порядка €10 млн. Руководство «Спартака» предложило «небесным» около €7 млн.

Отмечается, что Хюсай уже согласовал условия персонального контракта. Он будет рассчитан на пять лет с заработной платой в размере €3 млн за год.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус получил травму.