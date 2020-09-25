Наставник «Тампы» высоко оценил игру Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского в финале Кубка Стэнли против «Даллас Старз», передает русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Согласно заявлению тренера, он не рассматривает изменение на позиции вратаря и планирует заменить Василевского только в том случае, если произойдет форс-мажор.

«Завтра в воротах будет Васи. На этом этапе сезона нам нужны все наши «большие мальчики». Они тащат нас весь плей-офф, и я не вижу, почему сейчас нам следовало бы что-то менять», — заявил специалист.

«Тампа» ведет в серии со счетом 2 - 1. Следующий матч состоится 26 сентября в 03.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала следующего сезона НХЛ.