Гэтжи: хочу увидеть кровь Хабиба

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке против обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Знаю, что увижу его кровь. Я хочу увидеть его кровь и его реакцию на это. Он не такой сумасшедший, как я.

Да, он сумасшедший и любит конкуренцию, но не столь безумен, как я», — приводит слова Гэтжи ESPN в Twitter.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на поединок Нурмагомедов — Гэтжи.

"I know I'm gonna see [Khabib's] blood."@Justin_Gaethje wants to see how Nurmagomedov reacts when things get bloody (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/6m5QqNlyjH