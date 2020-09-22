В Италии футбольного арбитра зарезали в его квартире вместе с девушкой

Игорь Игнатов

Футбольный арбитр Даниеле Де Сантис убит, сообщает La Repubblica.

Как утверждает источник, трагедия произошла в квартире погибшего в Лечче. Тела 33-летнего судьи и его девушки, 30-летней Элеоноры, были обнаружены вечером 21 сентября. Соседи уточнили, что незадолго до двойного убийства в доме Де Сантиса была борьба, а затем преступник зарезал пару. Они также отметили, что видели убегающего мужчину с ножом.

Де Сантис известен по работе на матчах Серии C и Серии B, где обслужил суммарно более 130 встреч.

Ранее сообщалось, что сестру полузащитника «Вероны» убили в перестрелке.