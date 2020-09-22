Гвардиола отреагировал на победу «Сити» над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу своих подопечных над «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, «горожанам» удалось показать зрелую игру, несмотря на сложности при подготовке к сезону.

«Это было хорошее выступление, которое далось нам непросто.

Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда начальный отрезок удается, иногда требуется больше времени, чтобы набрать кондиции, но сейчас мы успешно начали», — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).