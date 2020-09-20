Тедеско поделился эмоциями после победы «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после победы над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Его слова передает «СЭ».

По его мнению, подопечные Леонида Слуцкого играли четко и структурировано, из-за чего игра для «Спартака» выдалась непростой.

«Очень рады результату. Всегда непросто играть против «Рубина», особенно на их арене. При отборе мяча они способны убежать в быстрый отрыв, при атаках сложно найти пространство.

После удаления Маслова мы были вынуждены сесть глубоко в защиту и действовать на контратаках. Мы подсели не после гола, а после того, как остались в меньшинстве», — сказал немец.

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