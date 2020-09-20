Радулов впервые в карьере отметился в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился результативным действием в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

34-летний российский форвард на 33-й минуте сделал голевую передачу на Джейми Олексяка, который вывел «Старз» вперед. На момент написания новости счет в пользу «Далласа» 3:1.

Для Радулова это результативное действие стало первым в карьере в матче финала Кубка Стэнли. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс», а с 2017 года представляет «Даллас». В текущем сезоне «звезды» впервые с 2000 года прошли в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что защитник «Старз» Джоэл Хэнли стал автором первого гола в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».