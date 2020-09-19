«Локомотив» надеется на приезд Манджукича в среду
Вадим Балканов
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Московский «Локомотив» близок к подписанию контракта с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, 34-летний форвард должен прилететь в столицу 23 сентября.
Напомним, что «железнодорожники» предложили Манджукичу, находящемуся в статусе свободного агента, двухлетний трудовой договор на сумму €2,7 млн за сезон.
Последним клубом игрока был катарский «Аль-Духайль».
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход вингера Гарета Бэйла в лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды.