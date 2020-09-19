Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал ничью с «Уралом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с екатеринбургским «Уралом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sports.ru.

По его мнению, команда не смогла проявить себя в атаке и не сделала того, что нужно было сделать для победы.

«Тяжелая игра. В обороне допускали ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу. Конечно, мы расстроены потерей двух очков.

В конце мы сделали замены, чтобы выиграть, добавить динамики в атаке, забить второй гол», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» одержал первую победу в чемпионате Англии с 2004 года.