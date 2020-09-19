Кержаков согласился возглавить «Томь»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить клуб Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению клуба.

«Сейчас Кержаков завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером», — заявил источник.

Отмечается, что новый наставник томского клуба приступит к своим обязанностям в середине следующей недели.

После девяти туров первенства «Томь» с двумя очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что назначение Кержакова в «Томь» одобрено губернатором Томской области.