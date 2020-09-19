Кержаков согласился возглавить «Томь»
Василий Учаев
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Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить клуб Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению клуба.
«Сейчас Кержаков завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером», — заявил источник.
Отмечается, что новый наставник томского клуба приступит к своим обязанностям в середине следующей недели.
После девяти туров первенства «Томь» с двумя очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что назначение Кержакова в «Томь» одобрено губернатором Томской области.