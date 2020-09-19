Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы
Антон Борисов
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Бывший депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что страна счастлива победе тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
«Это своего рода месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия — наш последний завоеватель, поэтому меня эта эмоция не удивляет», — цитирует политика Popsport.
Парламентарий отметил, что одержать победу «Локомотиву» помогла национальная энергия.
Встреча между командами, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Российский клуб завершил выступление в розыгрыше Лиги Европы.
Ранее главный тренер «Динамо» взял на себя ответственность за вылет из ЛЕ.